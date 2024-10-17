69-летний водитель Skoda слетел в кювет и погиб под Петербургом

Напомним, два дня назад, 15 октября, около памятника на улице Воскова в Сестрорецке курьер на велосипеде сбил с ног пятилетнего мальчика, который шел вместе с матерью. Ребенок упал на землю, но виновник аварии даже не постарался ему ничем помочь. Неизвестный предпочел скрыться и бросил маленького пострадавшего. Родительницу и ее сына отвезли в больницу, откуда информацию передали в полицию. Стражи правопорядка устанавливают личность подозреваемого и намерены его задержать.