69-летний водитель Skoda слетел в кювет и погиб под Петербургом

Вечером 16 октября на первом километре трассы «Подъезд к деревне Ретселя» в Ломоносовском районе 69-летний водитель Skoda не справился с управлением и слетел в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В результате дорожного происшествия мужчина от полученных телесных повреждений скончался, — рассказали в ведомстве.
Полиция приехала на место ДТП. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
Напомним, два дня назад, 15 октября, около памятника на улице Воскова в Сестрорецке курьер на велосипеде сбил с ног пятилетнего мальчика, который шел вместе с матерью. Ребенок упал на землю, но виновник аварии даже не постарался ему ничем помочь. Неизвестный предпочел скрыться и бросил маленького пострадавшего. Родительницу и ее сына отвезли в больницу, откуда информацию передали в полицию. Стражи правопорядка устанавливают личность подозреваемого и намерены его задержать.