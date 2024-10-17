Завершились поиски внезапно исчезнувшей голубоглазой брюнетки под Иркутском

Голубые глаза, черные волосы, была одета во все черное — ориентировки о поисках пропавшей 21-летней девушки распространяли с начала октября.
На фото — красивая молодая девушка. Известно, что 3 октября 2024 вышла из дома. Затем перестала выходить на связь. Семья не переставала задаваться вопросами — где она и что случилось?
Обратились за помощью в полицию, начались поиски. На помощь привлекли волонтеров. Они начали распространять ориентировки, обходить близлежащие территории.
— Помогите найти человека! Нужны добровольцы, — мигом разлеталась информация по социальным сетям.
Ее разыскивали на протяжении двух недель. На 15 день в ГУ МВД России по Иркутской области сообщили пугающую информацию. Поиски завершились, девушку нашли мертвой.
Еще неизвестно, где она была все это время и что с ней произошло. Правоохранители уточняют всю информацию. Однако в СКР по Иркутской области сообщили, что смерть некриминальная.