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Донская митрополия не имеет отношения к вывозу на свалку икон

Ростовская область, 17 октября 2024. DON24.RU. В Донской митрополии заявили, что не имеют отношения к инциденту, связанному с вывозом на свалку икон, и выражают печаль и недоумение таким поступком, сообщает ТАСС.

Напомним, что очевидцы засняли множество икон, оставленных в картонных коробках и на земле, в Левенцовском районе.

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский заявил, что даже если религиозные изображения пришли по каким-либо параметрам в непригодность для использования, их не стоит подобным образом выбрасывать.

«Это печальное, конечно же, событие, что люди выбросили такой тираж [напечатанных икон], он мог бы пригодиться на многих направлениях. Но по какой-то неведомой причине человек, который это все заказал и издал, решил все выбросить. А что касается оскорбления чувств [верующих], я полагаю, что люди, которые выбросили изображения на свалку, — это те люди, которые забывают, что помимо бизнеса есть еще святые вещи. Оставляем это на суд Божий, выражаем человеческую печаль и недоумение по поводу этого происшествия», — сказал Игорь Петровский.

Ранее сообщали, что в поселке Коксовом Ростовской области в храме Казанской иконы Божией Матери установили центральный купол.

религии