Донская митрополия не имеет отношения к вывозу на свалку икон

«Это печальное, конечно же, событие, что люди выбросили такой тираж [напечатанных икон], он мог бы пригодиться на многих направлениях. Но по какой-то неведомой причине человек, который это все заказал и издал, решил все выбросить. А что касается оскорбления чувств [верующих], я полагаю, что люди, которые выбросили изображения на свалку, — это те люди, которые забывают, что помимо бизнеса есть еще святые вещи. Оставляем это на суд Божий, выражаем человеческую печаль и недоумение по поводу этого происшествия», — сказал Игорь Петровский.