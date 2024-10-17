В Ростове раскрыто мошенничество в рамках нацпроекта

— Установлено, что между учреждением дополнительного образования и организацией в рамках реализации национального проекта «Демография» заключен контракт на выполнение работ по сборке и монтажу спортивно-технологического оборудования. Однако подрядчик взятые на себя обязательства выполнил не в полном объеме, внес в акты не соответствующие действительности сведения о выполненных работах. При этом ему были перечислены денежные средства согласно условиям контракта, — говорится в сообщении.