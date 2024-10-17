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В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. В Крыму группа аферистов перепродавала по поддельным документам чужие пустующие дома и участки в течение нескольких лет, ущерб составил 30 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«С 2021 по 2023 год злоумышленники искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которые длительное время не использовались. После чего с помощью поддельных документов оформляли договоры купли-продажи для приобретения права собственности на них. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей», — написала она в своем Telegram-канале.

Незаконные действия подозреваемых были пресечены сотрудниками МВД по Республике Крым, уточнила Ирина Волк. Фигуранты задержаны, их имущество арестовано.

Кроме того, оказалось, что один из подозреваемых может иметь отношение к делу о крупной краже.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ. Расследование продолжается», — подытожила Волк.

Ранее в Севастополе с поличным был задержан аферист, который пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту.

В августе жертвой мошенников стала певица Лариса Долина. Народная артистка РФ рассказала, что на ее квартиру в Москве наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело. По данным следствия, обманувшие артистку мошенники находились на территории Украины. Помимо посягательств на имущество, они взломали соцсети певицы.

В некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест.