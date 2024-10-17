В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов

«С 2021 по 2023 год злоумышленники искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которые длительное время не использовались. После чего с помощью поддельных документов оформляли договоры купли-продажи для приобретения права собственности на них. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей», — написала она в своем Telegram-канале.
Незаконные действия подозреваемых были пресечены сотрудниками МВД по Республике Крым, уточнила Ирина Волк. Фигуранты задержаны, их имущество арестовано.
Кроме того, оказалось, что один из подозреваемых может иметь отношение к делу о крупной краже.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ. Расследование продолжается», — подытожила Волк.
Ранее в Севастополе с поличным был задержан аферист, который пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту.
В августе жертвой мошенников стала певица Лариса Долина. Народная артистка РФ рассказала, что на ее квартиру в Москве наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело. По данным следствия, обманувшие артистку мошенники находились на территории Украины. Помимо посягательств на имущество, они взломали соцсети певицы.
В некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест.