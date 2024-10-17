В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов

«С 2021 по 2023 год злоумышленники искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которые длительное время не использовались. После чего с помощью поддельных документов оформляли договоры купли-продажи для приобретения права собственности на них. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей», — написала она в своем Telegram-канале.