Пожар вспыхнул на крыше многоэтажки в Алматы (видео)

Информация о пожаре появилась во многих группах в соцсетях, очевидцы публиковали кадры с места пожара.
В пресс-службе ДЧС по городу Алматы сообщили, что пожарные части направлены в Алмалинский район, на улицу Кашгарская.
Пожарные работают по повышенному рангу, возгорание началось с квартиры на 7-м этаже 8-этажного жилого дома.
В данный момент происходит горение квартиры и кровли, площадь уточняется. На месте работают 25 пожарных и 6 единиц техники. На место направлены дополнительные силы и средства.