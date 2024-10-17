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Пожар вспыхнул на крыше многоэтажки в Алматы (видео)

В Алматы загорелась многоэтажка в Алмалинском районе. В социальных сетях публикуют видео с места происшествия, пожарные находятся на месте, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Информация о пожаре появилась во многих группах в соцсетях, очевидцы публиковали кадры с места пожара.

В пресс-службе ДЧС по городу Алматы сообщили, что пожарные части направлены в Алмалинский район, на улицу Кашгарская.

Пожарные работают по повышенному рангу, возгорание началось с квартиры на 7-м этаже 8-этажного жилого дома.

В данный момент происходит горение квартиры и кровли, площадь уточняется. На месте работают 25 пожарных и 6 единиц техники. На место направлены дополнительные силы и средства.

пожары
МЧС