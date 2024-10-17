Главу омского поселения отдают под суд из-за гибели мотоциклиста в куче щебня

«По версии следствия, 20 июня 2024 года по устному указанию главы Еремеевского сельского поселения приобретенный администрацией отсев (щебень) был доставлен и выгружен на проезжую часть, расположенную у дома по улице Победы в деревне Коконовка Полтавского района Омской области, чем создано препятствие, то есть неподвижный объект на полосе движения, не позволяющее продолжить движение по этой полосе. После этого, глава сельского поселения не организовал расстановку необходимых временных дорожных знаков, технических средств организации дорожного движения, ограждений — направляющих и ограждающих устройств в месте проведения ремонтных работ», — приводится в публикация версия якобы преступных действий чиновника.