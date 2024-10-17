Главу омского поселения отдают под суд из-за гибели мотоциклиста в куче щебня

На скамье подсудимых он окажется по обвинению в «Халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека».
«По версии следствия, 20 июня 2024 года по устному указанию главы Еремеевского сельского поселения приобретенный администрацией отсев (щебень) был доставлен и выгружен на проезжую часть, расположенную у дома по улице Победы в деревне Коконовка Полтавского района Омской области, чем создано препятствие, то есть неподвижный объект на полосе движения, не позволяющее продолжить движение по этой полосе. После этого, глава сельского поселения не организовал расстановку необходимых временных дорожных знаков, технических средств организации дорожного движения, ограждений — направляющих и ограждающих устройств в месте проведения ремонтных работ», — приводится в публикация версия якобы преступных действий чиновника.
Как ранее сообщалось, в ночь с 20 на 21 июня 2024 года на участке проезжей части в упомянутом селе Кононовка разбился 53-летний мотоциклист. В официальной публикации об инциденте упоминался щебень, на который наехал пострадавший на своем мотоцикле «Урал».
Позиция главы поселения в связи с предъявленными ему обвинениями в публикации не представлена.