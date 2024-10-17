Экс-глава самарского минстроя задержан повторно

Об этом сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна.
«Согласно фабуле обвинения, чиновники, “действуя в составе ОПГ”, сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро “Театральная” в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК “Волгатрансстрой” (ВТС). При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд руб., а для получения инвесткредита из федерального бюджета (10,3 млрд руб.) в заблуждение сознательно ввели президента и правительство РФ», — говорится в сообщении.
Депутат отмечает, что с учетом инфляции стоимость строительства новой станции метро в Самаре увеличится до 30 млрд руб. Следствие ситуацию не комментирует.
Экс-глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов вместе с бывшим врио министра строительства региона Михаилом Асеевым были задержаны в ноябре 2023 года. Силовики вменили бывшим чиновникам превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Суд арестовал обоих. После того, как Михаил Асеев заключил сделку со следствием, его перевели под домашний арест.
В среду стало известно о передаче в суд другого уголовного дела в отношении Николая Плаксина, по которому он был задержан еще в апреле 2023 года. Ему вменили превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при стройке культурно-досуговых центров в регионе.