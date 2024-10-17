Экс-глава самарского минстроя задержан повторно

«Согласно фабуле обвинения, чиновники, “действуя в составе ОПГ”, сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро “Театральная” в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК “Волгатрансстрой” (ВТС). При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд руб., а для получения инвесткредита из федерального бюджета (10,3 млрд руб.) в заблуждение сознательно ввели президента и правительство РФ», — говорится в сообщении.