Изнасиловал певицу и сбежал из страны: в Норильске иностранца осудили за преступление 17-летней давности

17 октября в Норильске вынесли приговор мужчине, который 17 лет назад напал и надругался над беззащитной, хрупкой женщиной. Как сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю, страшное преступление произошло ранним утром 25 ноября 2006 года.
Следствием и судом установлено, что тогда 33-летняя горожанка, работавшая в одном из кафе северного города певицей, после ночной смены собиралась ехать домой. И тут один из посетителей заведения — 35-летний мужчина — осыпал молодую артистку комплиментами, изобразил поклонника и предложил подвезти. Уставшая женщина, не подозревая о намерениях нового знакомого, села в его автомобиль.
Машина тронулась с места. Спустя несколько минут водитель под предлогом заправки отвез спутницу к гаражам на улице Нансена. Там он и набросился на женщину с кулаками, после чего изнасиловал. Затем изверг спокойно повез свою жертву домой.
Мужчина чувствовал себя настолько безнаказанно, что по пути даже решил заехать в магазин. Воспользовавшись моментом, певица выбежала из автомобиля и обратилась за помощью в ближайшее отделение милиции.
— Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина уехал в Дудинку, откуда на грузовой барже убыл по реке Енисей в Красноярск, после чего на попутном транспорте покинул территорию Российской Федерации и вернулся в Азербайджан, — добавили следователи.
В 2006 году задержать насильника не получилось. Предварительное следствие приостановили.
Уже в 2024 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следком вернулся к этому уголовному делу. И в это же время 52-летний обвиняемый приехал в Екатеринбург — на заработки. Он думал, что сроки давности уголовного преследования уже давно истекли. Однако на Урале его задержали, а затем этапировали в Красноярск.
Преступник получил четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.