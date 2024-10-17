Изнасиловал певицу и сбежал из страны: в Норильске иностранца осудили за преступление 17-летней давности

Уже в 2024 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следком вернулся к этому уголовному делу. И в это же время 52-летний обвиняемый приехал в Екатеринбург — на заработки. Он думал, что сроки давности уголовного преследования уже давно истекли. Однако на Урале его задержали, а затем этапировали в Красноярск.