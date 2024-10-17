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В подмосковном Королеве произошел пожар в торговом центре

В торговом центре в Королеве Московской области тушат пожар в магазине одежды, сообщило ТАСС региональное управление МЧС. Площадь возгорания составила 47 кв. м.

Источник: РИА "Новости"

Пожар локализован. Никто не пострадал.

Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что возгорание произошло в небольшом трехэтажном торговом центре на улице Карла Маркса.

пожары