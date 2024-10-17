В подмосковном Королеве произошел пожар в торговом центре

Пожар локализован. Никто не пострадал.
Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что возгорание произошло в небольшом трехэтажном торговом центре на улице Карла Маркса.
В торговом центре в Королеве Московской области тушат пожар в магазине одежды, сообщило ТАСС региональное управление МЧС. Площадь возгорания составила 47 кв. м.
Пожар локализован. Никто не пострадал.
Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что возгорание произошло в небольшом трехэтажном торговом центре на улице Карла Маркса.