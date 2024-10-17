Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парке «Тайган» в Крыму не будут усыплять львов, растерзавших сотрудницу

Львы, напавшие на сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму, останутся жить в парке.

Об этом телеканалу «Крым 24» сообщил директор парка Олег Зубков.

Он заявил, что львы не виноваты в происшествии, так как действовали согласно своим инстинктам. По его словам, виноват человеческий фактор.

Сотрудница парка, проработавшая там почти 18 лет, зашла в клетку с тремя львами для уборки и не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. В результате хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы. Следователями возбуждено уголовное дело.

Ранее «МК в Крыму» писал, что в Керчи и Ленинском районе дикие лисы укусили 9 человек. Крымчанам посоветовали, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо быть осторожными при отдыхе на природе.

СК