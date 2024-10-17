В парке «Тайган» в Крыму не будут усыплять львов, растерзавших сотрудницу

Сотрудница парка, проработавшая там почти 18 лет, зашла в клетку с тремя львами для уборки и не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. В результате хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы. Следователями возбуждено уголовное дело.