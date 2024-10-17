В парке «Тайган» в Крыму не будут усыплять львов, растерзавших сотрудницу

Об этом телеканалу «Крым 24» сообщил директор парка Олег Зубков.
Он заявил, что львы не виноваты в происшествии, так как действовали согласно своим инстинктам. По его словам, виноват человеческий фактор.
Сотрудница парка, проработавшая там почти 18 лет, зашла в клетку с тремя львами для уборки и не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. В результате хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы. Следователями возбуждено уголовное дело.
Ранее «МК в Крыму» писал, что в Керчи и Ленинском районе дикие лисы укусили 9 человек. Крымчанам посоветовали, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо быть осторожными при отдыхе на природе.