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В Новороссийске женщина перечислила мошенникам 12 млн рублей

В Новороссийске женщина перечислила мошенникам 12 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

40-летней жительнице Новороссийска написал неизвестный, представившийся «инвестиционным менеджером». Он предложил заработать на покупке криптовалюты.

Женщина создала аккаунт и внесла деньги. Первое время она выводила средства и оплачивала расходы по счету. Потерпевшая пополняла кошелек и видела проценты, которые поступали каждый день. Когда женщина попыталась вывести «заработанную прибыль», выяснилось, что счет закрыт, а деньги невозможно снять.

За три месяца она перечислила мошенникам 12 миллионов рублей, из которых 10 миллионов взяла в кредит. По данному факту возбуждено уголовное дело.