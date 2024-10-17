В Новороссийске женщина перечислила мошенникам 12 млн рублей

40-летней жительнице Новороссийска написал неизвестный, представившийся «инвестиционным менеджером». Он предложил заработать на покупке криптовалюты.
Женщина создала аккаунт и внесла деньги. Первое время она выводила средства и оплачивала расходы по счету. Потерпевшая пополняла кошелек и видела проценты, которые поступали каждый день. Когда женщина попыталась вывести «заработанную прибыль», выяснилось, что счет закрыт, а деньги невозможно снять.
За три месяца она перечислила мошенникам 12 миллионов рублей, из которых 10 миллионов взяла в кредит. По данному факту возбуждено уголовное дело.