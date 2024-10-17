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Водителя «умного» трамвая осудили условно после наезда на пешеходов у «Приморской»

В Петербурге суд огласил приговор по делу о ДТП с участием «умного» трамвая «Довлатов», который в апреле этого года наехал на пешеходов возле станции метро «Приморская». Как сообщили 17 октября в объединенной пресс-службе городских судов, водитель трамвая Сергей Борщевский признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд установил, что Борщевский, получив служебное задание на техническую обкатку трамвая, при выезде из депо трамвайного парка № 3 не проверил действие всех видов тормозов. Впоследствии, двигаясь по маршруту с превышением допустимой скорости, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу возле д. 40, корп. 1 по Наличной улице, обнаружив, что один из способов аварийного торможения не срабатывает, водитель не применил оставшиеся два и допустил наезд на пешеходов, переходивших трамвайные пути на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадали три человека, один из которых позже скончался.

В итоге суд приговорил виновника аварии к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также Борщевскому в течение полутора лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Сам мужчина свою вину признал в полной мере.

«Ъ-СПб» писал, что «умный» ретротрамвай «Довлатов» на скорости сбил пешеходов у станции метро «Приморская» днем 12 апреля. Вагон проходил техническую обкатку и следовал без пассажиров, при этом система интеллектуальной помощи водителю в этот момент была отключена. Инцидент официально прокомментировали в «Горэлектротрансе». Также по поводу случившегося высказался губернатор Петербурга Александр Беглов. Полиция возбудила по факту ДТП уголовное дело.