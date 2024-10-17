Водителя «умного» трамвая осудили условно после наезда на пешеходов у «Приморской»

Суд установил, что Борщевский, получив служебное задание на техническую обкатку трамвая, при выезде из депо трамвайного парка № 3 не проверил действие всех видов тормозов. Впоследствии, двигаясь по маршруту с превышением допустимой скорости, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу возле д. 40, корп. 1 по Наличной улице, обнаружив, что один из способов аварийного торможения не срабатывает, водитель не применил оставшиеся два и допустил наезд на пешеходов, переходивших трамвайные пути на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадали три человека, один из которых позже скончался.
В итоге суд приговорил виновника аварии к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также Борщевскому в течение полутора лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Сам мужчина свою вину признал в полной мере.
«Ъ-СПб» писал, что «умный» ретротрамвай «Довлатов» на скорости сбил пешеходов у станции метро «Приморская» днем 12 апреля. Вагон проходил техническую обкатку и следовал без пассажиров, при этом система интеллектуальной помощи водителю в этот момент была отключена. Инцидент официально прокомментировали в «Горэлектротрансе». Также по поводу случившегося высказался губернатор Петербурга Александр Беглов. Полиция возбудила по факту ДТП уголовное дело.