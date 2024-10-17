Водителя «умного» трамвая осудили условно после наезда на пешеходов у «Приморской»

Суд установил, что Борщевский, получив служебное задание на техническую обкатку трамвая, при выезде из депо трамвайного парка № 3 не проверил действие всех видов тормозов. Впоследствии, двигаясь по маршруту с превышением допустимой скорости, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу возле д. 40, корп. 1 по Наличной улице, обнаружив, что один из способов аварийного торможения не срабатывает, водитель не применил оставшиеся два и допустил наезд на пешеходов, переходивших трамвайные пути на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадали три человека, один из которых позже скончался.