Из России выдворят более двух тысяч нелегальных мигрантов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Более 2 тысяч мигрантов выдворят из России по итогам длившегося неделю в Москве второго этапа операции «Нелегал-2024», возбуждено 420 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.