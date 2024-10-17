Из России выдворят более двух тысяч нелегальных мигрантов

В рамках мероприятия сотрудниками полиции ГУ МВД России по Москве выявлено более 13 тысяч нарушений миграционного законодательства.
«Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более двух тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 20 решений о депортации иностранных граждан, депортировано — 12», — рассказали в пресс-службе полиции.
Возбуждено 420 уголовных дел по статьям УК РФ за организацию незаконной миграции.