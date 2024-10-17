18-летний челябинец остался без ноги после рабочей смены на металлобазе

В Челябинске 18-летнему парню во время рабочей смены на базе металла раздавило ногу. Конечность пришлось ампутировать несмотря на усилия медиков. По словам близких, работодатель снимает с себя всю ответственность за происшедшее — ведь молодой человек трудился на предприятии неофициально.
Как рассказали знакомые семьи Влада М. в соцсети «ВКонтакте», он учится на третьем курсе колледжа по специальности «Пожарная безопасность». В той же локации молодой человек нашел и подработку — устроился стропальщиком на базу металла, чтобы помочь семье. Мама у него умерла, воспитанием занимается отец.
Смена 10 октября 2024 года оказалась роковой — сорвалась стропа, ногу парня раздавило металлом. Хирурги пытались сохранить ногу, но увы — конечность пришлось ампутировать выше колена. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске. Все средства семьи уходят на лечение.
«На территории АО “Металл-база” по адресу Троицкий тракт, 50 в, Влад работал у одного из арендаторов. Работал мальчишка без какого-либо подтверждения, неофициально. Выполнял сложнейшую работу! И сейчас нести ответственности с организации не собираются! Всячески отгребают от себя», — возмущаются близкие семьи.
По словам знакомых с ситуацией, со стороны руководства базы не было никакой помощи. Отцу о трагедии не сообщили. Близкие требуют максимальной огласки и обращаются ко всем неравнодушным с просьбой о помощи.