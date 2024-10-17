18-летний челябинец остался без ноги после рабочей смены на металлобазе

Как рассказали знакомые семьи Влада М. в соцсети «ВКонтакте», он учится на третьем курсе колледжа по специальности «Пожарная безопасность». В той же локации молодой человек нашел и подработку — устроился стропальщиком на базу металла, чтобы помочь семье. Мама у него умерла, воспитанием занимается отец.