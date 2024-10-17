Связанные руки и израненная нога: мать считает, что ее сына убили из-за бизнеса в Воронеже

Эта трагедия произошла днем 7 января 2022 года в Воронеже. В скорую помощь поступил вызов по адресу: улица Дмитрова, дом 138/2. Подъехавшую к зданию бригаду медиков встретил мужчина. Он провел их на второй этаж в складское помещение и там они увидели пострадавшего. На полу на спине лежал мужчина со связанными впереди руками. У него изо рта, носа, уха струилась кровь, натекла уже лужа, на левой ноге от колена до ступни была рубленная рана. Рядом валялся окровавленный топор-колун и стройматериал. Пострадавший в сознание не приходил, но был еще жив. Тогда на помощь вызвали вторую бригаду медиков. К сожалению, спасти 33-летнего бизнесмена Вадима Шапошникова не удалось…
БЫЛ ТРУДОЛЮБИВЫМ И ПОМОГАЛ ЛЮДЯМ.
Следователи возбудили уголовное дело. Задержали подозреваемого — им оказался сотрудник предпринимателя. Однако в январе 2025-го будет три года трагедии, а точка в этом деле так и не поставлена…
В редакцию «КП-Воронеж» обратилась мама убитого Альбина Чужинцева из Калачеевского района. Вадим был ее единственным сыном. Она рассказала, что он рос спортивным и прилежным мальчиком, с активной жизненной позицией, имел множество грамот. В 2007 году окончил в городе Калач колледж с отличием. Затем поступил в Международный институт компьютерных технологий. Отслужил в армии в десантно-штурмовой дивизии. Получил работу торгового представителя в крупной российской компании. В 2015 году он решил организовать свое дело. Выиграл конкурс на использование земельного участка под строительство собственного магазина и складских помещений в селе Заброды Калачеевского района. Занимался мелкооптовой торговлей стройматериалами. В этом же здании организовал спортивный зал, куда бесплатно ходили местные жители. Помогал малоимущим, инвалидам с ремонтом. Не отказывал, если люди нуждались. Не отказал он и освободившемуся из мест лишения свободы Сергею С. Устроил его разнорабочим в свой магазин, чтобы тот мог свести концы с концами, даже снимал ему жилье, когда того выгнала сожительница, приглашал к ним домой на обеды.
«ПОВЕРИЛ ЛЮДЯМ СУДИМЫМ, ЗАВИСТЛИВЫМ И НЕПОРЯДОЧНЫМ».
По словам Альбины Чужинцевой, Вадим поверил человеку, который был неоднократно судим, в том числе за разбой, что тот исправился. В мае 2021 года, когда решил открыть офис и складское помещение в Воронеже, взял его с собой. Принял в свой бизнес и других лиц.
Мама считает, что именно тогда Вадим «по своей доброте и неопытности предоставил работу людям “судимым, завистливым и непорядочным, которые в итоге решили его убить, чтобы завладеть его имуществом”. Свой умысел якобы они и привели в действие 7 января 2022 года.
ДЕЛО ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛИ В УБИЙСТВО.
Вернемся к расправе. Спустя три дня после ЧП, 10 января, пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области выпустила релиз по поводу этого преступления. В нем говорилось, что в офисном помещении на улице Димитрова в Воронеже возник конфликт между 34-летним жителем Калачеевского района и его 33-летним знакомым, который затем перерос в драку. Якобы младший потребовал от старшего уйти из совместного дела. И для этого ничего не надо было оформлять документально: партнер по бизнесу нигде в отчетности не числился. Однако, по версии правоохранителей, старший потребовал вернуть вложенные им в дело 200 тысяч рублей. 33-летний мужчина деньги отдавать отказался. Тогда обиженный партнер набросился на него, избил и ударил обухом топора-колуна по голове. А потом ушел.
Свидетель ссоры вызвал скорую. 33-летнего мужчину отвезли в больницу. Там он, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, умер в тот же день. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
НЕ ХОТЕЛ УВОЛЬНЯТЬСЯ?
Началось расследование, в ходе которого дело переквалифицировали. Сергею С. предъявили обвинение уже в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ). И компаньоном Вадима был на тот момент не рецидивист Сергей, а другой человек. Он в деле фигурирует как свидетель.
По версии следствия, конфликт между Вадимом Шапошниковым и Сергеем С. возник из-за того, что предприниматель сообщил ему об увольнении, а тот вспылил. Вадим якобы пытался убежать, но бывший работник его догнал, вооружившись топором. Ударил его не менее одного раза обухом по голове, а затем нанес не менее 10 ударов ногами по телу.
Затем он якобы решил «вытрясти» из компаньона Вадима по бизнесу денег. Когда в комнату, где состоялась расправа, вошел еще один сотрудник, тот потребовал от него сделать на телефон фото и отослать другому предпринимателю. Якобы, угрожая расправой, Сергей С. потребовал от того 200 тысяч рублей. Однако деньги он так и не получил, так как был задержан полицейскими…
ПОЧЕМУ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ЗАТЯНУЛСЯ?
22 сентября 2022 года уголовное дело передали в Левобережный райсуд, где оно рассматривается до сих пор. Возникает резонный вопрос: почему процесс затягивается? Нам объяснили в пресс-службе суда:
— 15.11.2023 года в связи с декретным отпуском судьи Поповой О. Ю. уголовное дело в отношении Сергея С. передано на рассмотрение судье Мельник И. А. В соответствии со статьей 242 УПК РФ, если кто-нибудь из судей лишен возможности продолжать участие в судебном заседании, то он заменяется другим судьей и судебное разбирательство уголовного дела начинается сначала. Неоднократные отложения рассмотрения уголовного дела были вызваны в числе прочих, недоставкой подсудимого в суд, а также в связи с неявкой потерпевших и свидетелей.
МАМА УВЕРЕНА: В ДЕЛЕ МНОГО НЕСТЫКОВОК.
Альбина Чужинцева, мама Вадима, признана потерпевшей по делу. Она постоянно ездит на заседания из Калача и понятно желание матери — добиться справедливости.
По словам женщины, в деле много нестыковок и не учтены некоторые доказательства. Она уверена, что в убийстве ее сына участвовал не один Сергей С., были и другие люди из числа приближенных. По ее мнению, убийца не справился бы в одиночку, поскольку Вадим был спортивным. При этом у самого подсудимого — ни царапинки. И с какой целью у него оказались связаны руки? Его пытали? Также, по ее словам, сам Сергей С. в декабре 2021 года, накануне трагедии, на счет получил крупную сумму денег — неизвестно от кого и за какую услугу?
Кроме того, после расправы у Вадима Шапошникова из машины пропал ноутбук, а затем «всплыл» в ломбарде. Ключи от квартиры в Воронеже, которые у него были найдены в больнице и этот факт был отражен в протоколе полицейского, внезапно оказались подкинуты в почтовый ящик, а из дома исчез дипломат с документами на бизнес. «Подчищена» была информация в его мессенджерах. Плюс биологические следы неустановленного человека, найденные на месте преступления, пока неизвестно чьи и др. Все это Альбина Чужинцева отражает в своих жалобах и ходатайствах. Она просит вернуть дело следователю и переквалифицировать на пп «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. То есть убийство с особой жесткостью, организованное преступной группой из корыстных побуждений. Женщина уверена — хотели отобрать бизнес у сына и похитить его имущество.
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПИКЕ — БИОМАТЕРИАЛ СВИДЕТЕЛЯ.
На минувшем заседании в Левобережном районном суде были допрошены судмедэксперты. Одна из них рассказала, что помимо комплексной СМЭ отдельно проводила генетическое исследование образца биологического материала — ей принесли найденную на месте ЧП строительную пику (насадка для перфоратора или отбойного молотка) со следами крови и биоматериала.
— Генетический профиль совпал с генетическим материалом свидетеля. Экспертизу провели в 2022 году в установленный срок — он не превышает 30 дней. Затем экспертиза была передана лицу, которое ее выдает в Бюро. Я видела, что ее долго никто не забирал. Больше месяца точно. Хотя мы всегда оповещаем ответственных лиц.
В итоге на следующее заседание будет вызван следователь, чтобы прояснить судьбу экспертизы.
ОБВИНЯЕМЫЙ СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТО БЫЛА САМООБОРОНА.
А сам обвиняемый Сергей С. вину свою признал лишь частично. Он утверждает, что преступление совершил в ходе самообороны. На вопрос журналиста: «Как вы себя чувствуете?», ответил:
— Как в тюрьме. Очень плохо. Нет, не в плане здоровья. Что может быть хорошего в этой ситуации? Я сожалею обо всем. Бывают такие несчастные случаи, когда оказываешься не в том месте. Это горе неизбежное. А могла быть ситуация другая: я был бы в могиле, а он в тюрьме. Это была самооборона! Это была драка!
— А из-за чего она произошла?
— Амбиции не поделили. Я соболезную. Царствие небесное.
Однако Альбина Чужинцева его соболезнования не приняла. У семьи Вадима без него жизни нет, считают они, и требуют для убийцы самого сурового наказания.
Судебный процесс продолжается…
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