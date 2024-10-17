Связанные руки и израненная нога: мать считает, что ее сына убили из-за бизнеса в Воронеже

В редакцию «КП-Воронеж» обратилась мама убитого Альбина Чужинцева из Калачеевского района. Вадим был ее единственным сыном. Она рассказала, что он рос спортивным и прилежным мальчиком, с активной жизненной позицией, имел множество грамот. В 2007 году окончил в городе Калач колледж с отличием. Затем поступил в Международный институт компьютерных технологий. Отслужил в армии в десантно-штурмовой дивизии. Получил работу торгового представителя в крупной российской компании. В 2015 году он решил организовать свое дело. Выиграл конкурс на использование земельного участка под строительство собственного магазина и складских помещений в селе Заброды Калачеевского района. Занимался мелкооптовой торговлей стройматериалами. В этом же здании организовал спортивный зал, куда бесплатно ходили местные жители. Помогал малоимущим, инвалидам с ремонтом. Не отказывал, если люди нуждались. Не отказал он и освободившемуся из мест лишения свободы Сергею С. Устроил его разнорабочим в свой магазин, чтобы тот мог свести концы с концами, даже снимал ему жилье, когда того выгнала сожительница, приглашал к ним домой на обеды.