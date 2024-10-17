Студентку медвуза Перми обвиняют в участии в террористической организации

Сейчас студентке ПГМУ предъявлено обвинение. Суд вынес для девушки меру пресечения в виде заключения под стражу и продлил её. Сотрудники УФСБ продолжают вести следственные действия и устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности обвиняемой студентки.