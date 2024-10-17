Студентку медвуза Перми обвиняют в участии в террористической организации

Студентка медицинского университета в Перми обвиняют в участии в террористической организации, сообщает краевое УФСБ.
Как рассказывает управление, уголовное дело по статье УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» было возбуждено следственным отделом ФСБ Пермского края.
Ведомству удалось установить, что студентка Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) общалась с лидерами и проводила вербовку новых участников националистической организации. Девушка администрировала террористические каналы и чаты и помогала участникам группировки поддерживать связь и общение. Уточняется, что девушка является сторонницей неонацистской идеологии.
Сейчас студентке ПГМУ предъявлено обвинение. Суд вынес для девушки меру пресечения в виде заключения под стражу и продлил её. Сотрудники УФСБ продолжают вести следственные действия и устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности обвиняемой студентки.
Ранее сайт perm.aif.ru о вступлении в силу приговора в отношении жителей Перми, которые подожгли военкомат Кировского района города. Мужчин признали виновными в госизмене, терроризме и участии в террористической организации.