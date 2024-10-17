В Дальнереченске Приморского края школьница отравилась никотинсодержащим продуктом, прокуратура проводит проверку

В Приморском крае межрайонная прокуратура заинтересовалась случаем с отравлением никотинсодержащей жидкостью. А все потому, что в результате употребления запрещенного для детей продукта пострадала школьница из Дальнереченска. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в прокуратуре Приморского края.