В Дальнереченске Приморского края школьница отравилась никотинсодержащим продуктом, прокуратура проводит проверку

В Приморском крае межрайонная прокуратура заинтересовалась случаем с отравлением никотинсодержащей жидкостью. А все потому, что в результате употребления запрещенного для детей продукта пострадала школьница из Дальнереченска. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в прокуратуре Приморского края.
17 октября 2024 года 12-летняя школьница из Дальнереченска почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Медики установили, что ребенок отравился никотинсодержащим веществом.
Девочку госпитализировали, врачи наблюдают за ее состоянием. Пока не понятно, откуда у нее вообще взялась электронная система. А прокуратуре предстоит оценить деятельность школы и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Кстати, не так давно сигарета стала возможной причиной трагедии в том же Дальнереченске. «КП» сообщала, что в пожаре тогда погибли мать и сын.