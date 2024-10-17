Подросток, который изнасиловал и убил девушку, лишен свободы на девять лет

Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, суд признал подростка виновным в совершении следующих преступлений: «Грабеж», «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья», «Изнасилование», «Убийство, сопряженное с изнасилованием».
Напомним, 23 апреля 2024 года в лесу было обнаружено тело ранее без вести пропавшей женщины 2002 года рождения с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти. Задержали подозреваемого в убийстве — несовершеннолетнего жителя Александровского округа.
Приговором суда виновному назначено девять лет лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор еще не вступил в законную силу.