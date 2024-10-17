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Подросток, который изнасиловал и убил девушку, лишен свободы на девять лет

15-летний житель Александровского округа признан виновным в изнасиловании и убийстве местной жительницы. Девять лет он проведет в воспитательной колонии.

Источник: AP 2024

Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, суд признал подростка виновным в совершении следующих преступлений: «Грабеж», «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья», «Изнасилование», «Убийство, сопряженное с изнасилованием».

Напомним, 23 апреля 2024 года в лесу было обнаружено тело ранее без вести пропавшей женщины 2002 года рождения с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти. Задержали подозреваемого в убийстве — несовершеннолетнего жителя Александровского округа.

Приговором суда виновному назначено девять лет лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор еще не вступил в законную силу.