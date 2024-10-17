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Криптоэксперт обманул студентку на 700 тысяч рублей

Девушка познакомилась с мошенником в популярном мессенджере.

Криптоинвестиционную аферу расследуют в Калининграде.

В популярном мессенджере 20-летняя студентка вступила в переписку с неизвестным, который представился экспертом в области криптоинвестиций.

Постепенно втираясь в доверие, злоумышленник сумел заинтересовать свою жертву возможностью гарантированного дохода от торговли на бирже, демонстрируя свои успехи в предложенной схеме заработка.

Нужно лишь было отправить деньги на карту, чтобы «опытный трейдер» купил на них криптовалюту и запустил её на биржу. В результате потерпевшая сама перечислила средства в карман злоумышленника.

Всего студентка перевела неустановленному лицу 712 000 рублей, из которых 480 000 рублей были кредитными средствами, а остальная часть — личными накоплениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.