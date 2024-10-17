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Врачи Находки спасли туристку, упавшую со скалы, и потерявшую много крови

Решительные действия медиков сохранили женщине жизнь в критический момент.

Источник: Аргументы и факты

В Находке врачи спасли туристку, которая потеряла много крови после несчастного случая в бухте Триозерье. Telegram-канал «Находкинская городская больница» рассказал, что 21-летняя жительница Дальнереченска сорвалась со скалы и упала на камни.

Пострадавшую экстренно доставили в реанимацию, и счет шел на минуты. Врачи быстро стабилизировали состояние женщины, чтобы провести обследование и подготовиться к операции.

Компьютерная томография показала разрыв селезёнки и сильное внутреннее кровотечение. Заведующий отделением хирургии Владимир Сапожников решил удалить повреждённый орган, чтобы спасти жизнь девушки. Операция длилась около часа, за это время пациентка потеряла полтора литра крови, что потребовало переливания.

После операции женщина оставалась под наблюдением врачей в хирургическом отделении ещё 12 дней. Сейчас её состояние стабильно, и угрозы жизни больше нет.

здоровье