В Жодино пенсионер за рулем легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

Происшествие случилось около 06.20 на ул. Логойской вблизи жилого дома. 71-летний водитель двигался со стороны ул. Рокоссовского в направлении проспекта Ф. Скорины и совершил наезд на 23-летнюю жительницу Жодино, которая переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, уточнили в ГАИ.
В результате ДТП пешеход с полученными телесными повреждениями госпитализирована.
В Госавтоинспекции рассказали еще об одном ДТП, произошедшем 16 октября.
На 31 километре автодороги Р-1 «Минск-Дзержинск» территории Дзержинского района 36-летний житель Минска, управляя автомобилем Сitroen Berlingo, двигаясь по крайней левой полосе в сторону столицы при опережении не учел необходимый боковой интервал. Он совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Galant под управлением 29-летнего жителя Узды, который ехал попутно по средней полосе. В результате аварии оба автомобиля съехали в правый по ходу движения кювет, где Сitroen Berlingo опрокинулся.
Водитель Сitroen Berlingo получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.