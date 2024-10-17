В Жодино пенсионер за рулем легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

На 31 километре автодороги Р-1 «Минск-Дзержинск» территории Дзержинского района 36-летний житель Минска, управляя автомобилем Сitroen Berlingo, двигаясь по крайней левой полосе в сторону столицы при опережении не учел необходимый боковой интервал. Он совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Galant под управлением 29-летнего жителя Узды, который ехал попутно по средней полосе. В результате аварии оба автомобиля съехали в правый по ходу движения кювет, где Сitroen Berlingo опрокинулся.