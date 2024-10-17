Глава Полтавского района, оскандалившийся в ДТП, ушел в отставку

Сегодня в официальном паблике администрации Полтавского района в соцсети «Вконтакте» появилась информация о смене руководства. Совет депутатов района принял решение досрочно прекратить полномочия главы района Александра Милашенко.
Как сказало в сообщении, за отставкой Милашенко обратился по собственной инициативе. Исполнять его обязанности будет первый заместитель Валерия Никитина.
Этой отставки ждали еще несколько месяцев назад. Напомним, конце мая нынешнего года глава района Александр Милашенко, возвращаясь с последнего звонка в сельской школе, попал в ДТП.
За рулем своего автомобиля «Ниссан Икс-Трейл» он выехал на встречку и врезался в Иж-2717−220. Как показалось второму участнику аварии, в тот момент Милашенко был пьян. Как бы то ни было, дожидаться сотрудников ГИБДД и дышать в трубочку он не стал и быстро покинул место ДТП на попутке.
После аварии глава сразу же ушел на больничный. За оставление места ДТП суд на один год лишил его права управления автомобиля, а губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился в правоохранительные органы с просьбой провести тщательную проверку инцидента.
«По результатам проверки совместно с депутатами районного Совета будем принимать решение о дальнейшей целесообразности нахождения Александра Васильевича Милашенко в должности главы», — говорил тогда губернатор.
Местные жители даже планировали выйти на митинг, чтобы добиться отставки Милашенко.
Примечательно, что в 2022 году деятельностью Александра Милашенко заинтересовалась прокуратура. Как выяснили прокуроры, чиновник с 2011 года незаконно начислял себе компенсацию за неиспользованные дни дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. Однако тогда добиться его отставки не удалось.