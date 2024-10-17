Глава Полтавского района, оскандалившийся в ДТП, ушел в отставку

За рулем своего автомобиля «Ниссан Икс-Трейл» он выехал на встречку и врезался в Иж-2717−220. Как показалось второму участнику аварии, в тот момент Милашенко был пьян. Как бы то ни было, дожидаться сотрудников ГИБДД и дышать в трубочку он не стал и быстро покинул место ДТП на попутке.