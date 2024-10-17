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В Симферополе эвакуировали преподавателей и студентов КФУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Из-за сообщения о минировании студентов и преподавателей КФУ им В. И. Вернадского в Симферополе эвакуировали. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в вузе.

Источник: РИА "Новости"

«Поступило анонимное сообщение о минировании, по системе оповещения прозвучала команда об эвакуации. Сотрудники, студенты и преподаватели университета организованно покинули все три корпуса Таврической академии на проспекте академика Вернадского, 4», — сказал источник.

В настоящее время проводится проверка поступившей анонимной информации. На месте работают правоохранительные органы, уточнил он.

В феврале текущего года студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе также эвакуировали после анонимного сигнала о минировании.

Также в середине сентября в Севастополе после сообщения о минировании эвакуировали детей и персонал Инженерной школы. Позже учебный процесс возобновили — информация о минировании учебного заведения не подтвердилась.