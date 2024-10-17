В Симферополе эвакуировали преподавателей и студентов КФУ

«Поступило анонимное сообщение о минировании, по системе оповещения прозвучала команда об эвакуации. Сотрудники, студенты и преподаватели университета организованно покинули все три корпуса Таврической академии на проспекте академика Вернадского, 4», — сказал источник.
В настоящее время проводится проверка поступившей анонимной информации. На месте работают правоохранительные органы, уточнил он.
В феврале текущего года студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе также эвакуировали после анонимного сигнала о минировании.
Также в середине сентября в Севастополе после сообщения о минировании эвакуировали детей и персонал Инженерной школы. Позже учебный процесс возобновили — информация о минировании учебного заведения не подтвердилась.