В Приднестровье ищут 15-летнюю школьницу: Она вышла из колледжа после уроков и пропала

УВД г. Бендеры разыскивает 15-летнюю Екатерину Кабак, 14 октября днём она ушла из Бендерского педагогического колледжа, в котором учится. До сих пор на связь с родными не вышла, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Приметы: на вид 14−15 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения. Лицо бледное, с веснушками. Глаза карие. Волосы до плеч, волнистые, окрашены в чёрный цвет.
Девушка была одета в серые джинсы, чёрный без рисунка батник, чёрную укороченную куртку. Обута в чёрные кроссовки. Размер обуви — 39-й.
Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавшая Екатерина Кабак, позвоните в УВД г. Бендеры по телефонам 0 (552) 2−84−17, 2−85−12, 0 (779) 9−10−53 либо на горячую линию «102» в любом населённом пункте Приднестровья. Напишите в Viber или Telegram: +37377505426.