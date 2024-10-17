В Приднестровье ищут 15-летнюю школьницу: Она вышла из колледжа после уроков и пропала

Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавшая Екатерина Кабак, позвоните в УВД г. Бендеры по телефонам 0 (552) 2−84−17, 2−85−12, 0 (779) 9−10−53 либо на горячую линию «102» в любом населённом пункте Приднестровья. Напишите в Viber или Telegram: +37377505426.