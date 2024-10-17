Семиклассник получил травму в самарской школе

Ранее в интернете появилась информация о том, что в школе № 176 пострадал ученик седьмого класса.
Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за профилактическую работу в образовательном учреждении.
В Самаре прокуратура начала проверку в связи с сообщениями о травмах, полученных школьников на уроке физкультуры.
Ранее в интернете появилась информация о том, что в школе № 176 пострадал ученик седьмого класса.
Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за профилактическую работу в образовательном учреждении.