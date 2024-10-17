Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семиклассник получил травму в самарской школе

В Самаре прокуратура начала проверку в связи с сообщениями о травмах, полученных школьников на уроке физкультуры.

Ранее в интернете появилась информация о том, что в школе № 176 пострадал ученик седьмого класса.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за профилактическую работу в образовательном учреждении.

Прокуратура