Самолет S7 не смог долететь до Новосибирска из-за больного пассажира

16 октября произошел тревожный инцидент с самолетом Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявшим рейс Баку — Новосибирск.
— В 17 часов 08 минут по московскому времени экипаж воздушного судна доложил диспетчеру об ухудшении состояния одного из пассажиров, — сообщил телеграм-канал Aviaincident.
В настоящее время точная информация о состоянии и диагнозе заболевшего пассажира не разглашается. Вероятно, его состояние было настолько опасным, что требовало незамедлительной медицинской помощи на земле.
В этой связи, экипаж воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске.
Это стало мерой предосторожности, которая позволила обеспечить безопасность всех пассажиров и членов экипажа.
Ранее мы писали, что 15 октября пилотов летевшего в Новосибирск самолета S7 ослепили лазером.
Помимо этого, 8 октября у самолета Боинг 737 случился сбой закрылков при посадке в Новосибирске.