Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет S7 не смог долететь до Новосибирска из-за больного пассажира

Экипаж принял экстренное решение.

Источник: Комсомольская правда

16 октября произошел тревожный инцидент с самолетом Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявшим рейс Баку — Новосибирск.

— В 17 часов 08 минут по московскому времени экипаж воздушного судна доложил диспетчеру об ухудшении состояния одного из пассажиров, — сообщил телеграм-канал Aviaincident.

В настоящее время точная информация о состоянии и диагнозе заболевшего пассажира не разглашается. Вероятно, его состояние было настолько опасным, что требовало незамедлительной медицинской помощи на земле.

В этой связи, экипаж воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске.

Это стало мерой предосторожности, которая позволила обеспечить безопасность всех пассажиров и членов экипажа.

Ранее мы писали, что 15 октября пилотов летевшего в Новосибирск самолета S7 ослепили лазером.

Помимо этого, 8 октября у самолета Боинг 737 случился сбой закрылков при посадке в Новосибирске.