Российские военные уничтожили снабжавшие ВПК Украины объекты энергетики

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Кроме того, средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 43 беспилотника.