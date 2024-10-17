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Российские военные уничтожили снабжавшие ВПК Украины объекты энергетики

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение объектам энергетики Украины, снабжавшим предприятия военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.

Кроме того, средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 43 беспилотника.