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В Пермском крае будут судить местного жителя за 21 преступление

Мужчина крал продукты и вещи из магазинов.

Источник: Комсомольская правда

В Кунгуре перед судом предстанет 31-летний местный житель, который совершил 21 преступление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

За два месяца — июнь-июль 2024 года мужчина совершил 9 краж и 10 мелких хищений в супермаркетах города. Общая сумма причиненного ущерба составила более 56 тысяч рублей.

Ранее пермяк неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за подобные преступления. Однако это не заставило его одуматься, он поверял ошибки вновь и вновь.

«Обвиняемый, минуя кассу, проносил неоплаченный товар под одеждой. Он похищал продукты питания, в основном упаковки сыра и кофе, средства гигиены, алкогольные напитки. Однако в последний раз ему не удалось остаться незамеченным», — добавили в ведомстве.

31-летний житель Кунгура пытался пронести под одеждой 8 флаконов шампуня, но работники магазина успели его задержать у выхода из здания и передать в отдел полиции. На данный момент материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.