СК возбудил дело после пожара под Новосибирском, где погибли женщина и дети

— Черепановским МСО СУСК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре женщины и ее малолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.