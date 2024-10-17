СК возбудил дело после пожара под Новосибирском, где погибли женщина и дети

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара в Новосибирской области. Трагедия произошла в Черепановском районе.
— Черепановским МСО СУСК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре женщины и ее малолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.
Напомним, трагедия произошла в поселке Посевная, там загорелся двухквартирный дом. В результате погибли 37-летняя женщина, 4-летний мальчик и 5-летняя девочка. Всего в доме проживали двое взрослых и шестеро детей. Пожарным удалось ликвидировать горение.