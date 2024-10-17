Чиновники могли действовать в составе ОПГ: экс-главу минстроя Самарской области подозревают в фальсификации документов при строительстве метро

В среду, 16 октября 2024 года, вечером в Самаре задержали бывшего министра строительства региона Николая Плаксина в рамках уголовного дела о коррупции при строительстве самарского метро. Его подозревают в фальсификации документов. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Рассказываем, что на данный момент известно следствию.
«Чиновничья ОПГ».
Накануне прокуратура направила в суд другое уголовное дело против экс-главы самарского минстроя. По нему Николая Плаксина обвиняют в превышении полномочий и служебном подлоге при вводе в эксплуатацию недостроенных Домов культуры. Задержание произошло ровно через день после этого. По «делу метро» под арестом почти год находится также бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
«По фабуле обвинения чиновники, “действуя в составе ОПГ”, сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро “Театральная” в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК “Волгатрансстрой” (ВТС)», — написал в своем телеграм-канале Александр Хинштейн.
Дело ведет ГСУ ГУ МВД Самарской области. По словам парламентария, следствие считает, что Плаксин принимал активное участие в «чиновничьей ОПГ», которая способствовала хищениям гигантских средств из бюджета под заранее определенного подрядчика на строительство метро.
Обвиняют в превышении полномочий.
Полицейские задержали экс-министра строительства региона на 48 часов и доставили в изолятор временного содержания. Пока ему инкриминируется превышение полномочий. Есть вероятность, что следствие будет ходатайствовать об аресте бывшего чиновника. Из-за возможной фальсификации документов сильно выросли затраты на строительство станции метро.
«Смету на объект искусственно увеличили до 18,4 миллиардов рублей, а для получения инвестиционного кредита из федерального бюджета в размере 10,3 миллиардов рублей в заблуждение сознательно ввели президента и правительство РФ. И целесообразность самой стройки до сих пор вызывает большие вопросы», — рассказал Хинштейн.
Он считает, что с учетом срыва сроков, инфляции и незапланированных затрат на расселение цена строящейся станции метро «Театральная» может достигнуть астрономической суммы в 30 миллиардов рублей. Сейчас работы выполнены примерно на 70%, открытие перенесли на 2026 год.
Кто еще замешан в «деле метро».
После ареста Николая Плаксина минстрой Самарской области возглавил Михаил Асеев. Однако в должности он пробыл недолго, его арестовали по подозрению в превышении полномочий при проектировании станции метро «Самарская». Ущерб превысил 180 миллионов рублей. После заключения досудебного соглашения экс-чиновник вышел под домашний арест.
По данным Александра Хинштейна, Асеев дал изобличающие показания в отношении Плаксина. А бывший председатель правительства региона Виктор Кудряшов уже почти год находится под стражей из-за превышения должностных полномочий при строительстве станции метро «Театральная». Его арест уже не раз продлевали.
Кудряшов покинул свой пост 14 ноября 2023 года. Он заявил, что поводом стало состояние здоровья. Вскоре после этого появились сообщения об обысках в облправительстве и минстрое. В результате экс-председателя правительства Самарской области задержали. Ущерб оценивается на сумму более 3,5 миллиардов рублей.
«Учитывая, как разворачивается сейчас это громкое уголовное дело, рискну предположить, что на Плаксине задержания бывших и действующих самарских чиновников могут не остановиться, а их действия имеют все шансы быть квалифицированы, как организация преступного сообщества», — считает Хинштейн.
Расследование продолжается. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.