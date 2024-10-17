Чиновники могли действовать в составе ОПГ: экс-главу минстроя Самарской области подозревают в фальсификации документов при строительстве метро

Накануне прокуратура направила в суд другое уголовное дело против экс-главы самарского минстроя. По нему Николая Плаксина обвиняют в превышении полномочий и служебном подлоге при вводе в эксплуатацию недостроенных Домов культуры. Задержание произошло ровно через день после этого. По «делу метро» под арестом почти год находится также бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.