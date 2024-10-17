Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский останется под стражей

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский останется под стражей. Такое постановление принял Московский городской суд.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

Напомним, что экс-глава курорта заключен под стражу до 18 ноября. Его подозревают в присвоении и растрате государственного имущества. В частности, земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Вину он не признал.

Московский городской суд оставил постановление Мещанского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Копайгородского — без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения.

Как ранее сообщало информагентство, Мещанский суд наложил арест на имущество, принадлежащее родственникам Алексея Копайгородского и иным аффилированным с ним лицам.