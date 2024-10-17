Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский останется под стражей

Напомним, что экс-глава курорта заключен под стражу до 18 ноября. Его подозревают в присвоении и растрате государственного имущества. В частности, земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Вину он не признал.
Московский городской суд оставил постановление Мещанского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Копайгородского — без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения.
Как ранее сообщало информагентство, Мещанский суд наложил арест на имущество, принадлежащее родственникам Алексея Копайгородского и иным аффилированным с ним лицам.