Пожар потушили в общежитии университета в Петербурге

Пожарные машины заметили днем 17 октября у общежития Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, расположенного на улице Рентгена, 21. Как оказалось, спасатели туда приехали из-за возгорания в одной из комнат. Пламя охватило пять квадратных метров. Специалистам потребовалось около получаса, чтобы потушить огонь. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.