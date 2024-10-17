Пожар потушили в общежитии университета в Петербурге

Пожарные машины заметили днем 17 октября у общежития Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, расположенного на улице Рентгена, 21. Как оказалось, спасатели туда приехали из-за возгорания в одной из комнат. Пламя охватило пять квадратных метров. Специалистам потребовалось около получаса, чтобы потушить огонь. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 11:38. В комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение на площади пять квадратных метров. В 12:00 возгорание было локализовано, а в 12:14 ликвидировано, — уточнили в ведомстве.
ЧП обошлось без пострадавших. Что стало причиной появления пожара, не уточняется. К тушению огня привлекалось три пожарных машины и 15 человек личного состава МЧС.