Телефонный мошенник похитил у дончанки почти 4,5 млн рублей

73-летняя жительница Волгодонска пострадала от действий телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Женщине в мессенджере получила сообщение якобы от своего руководителя. В нем говорилось, что на предприятии проведена служебная проверка, в результате которой выявлены грубые нарушения.
Она предложила встретиться с работодателем в рабочее время и обговорить сложившуюся ситуацию. На что собеседник ответил отказом и уточнил, что этим вопросом уже занимаются силовые ведомства.
Через некоторое время женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что ее персональными данными завладели мошенники, и от лица заявительницы по поддельной доверенности зафиксирована попытка перевода денежных средств на счета террористической организации на сумму более 1 млн рублей.
Неизвестный добавил, что если у них получится перевести деньги со счетов и использовать их в «экстремистской деятельности», то женщину могут обвинить в пособничестве терроризму и ей может грозить до 20 лет лишения свободы. Для урегулирования этого вопроса женщине было указано четко выполнять дальнейшие инструкции.
Собеседник предупредил, что ее денежные средства, находящиеся на банковских счетах, являются уликой, в связи с этим ей необходимо обналичить все средства и перевести их на безопасный счет в одной из финансовых организаций.
— Я была очень напугана, а звонивший был очень убедительным, его грамотная и спокойная речь ни на минуту не дала мне усомниться, что он говорит правду и хочет мне помочь. Также мне дали рекомендации о том, как отвечать сотрудникам банка на поставленные вопросы, — вспоминает волгодончанка.
— Чтобы обезопасить сбережения, запуганная и растерянная местная жительница сделала все так, как ей сказали мошенники. Пенсионерка отправилась в несколько банков, где хранились ее сбережения, сняла все имеющиеся на счетах деньги и в течение недели совершила 15 банковских переводов на «безопасный счет» на сумму 4,445 млн рублей, — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».