Телефонный мошенник похитил у дончанки почти 4,5 млн рублей

— Я была очень напугана, а звонивший был очень убедительным, его грамотная и спокойная речь ни на минуту не дала мне усомниться, что он говорит правду и хочет мне помочь. Также мне дали рекомендации о том, как отвечать сотрудникам банка на поставленные вопросы, — вспоминает волгодончанка.