В Волгограде иномарка сбила насмерть 18-летнего пешехода

В четверг около 7.50 автомобиль «Фольксваген Джетта» ехал по улице Рогова со стороны улицы Кирова в направлении проспекта Университетского. За рулем находился 33-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.