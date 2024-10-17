В Волгограде иномарка сбила насмерть 18-летнего пешехода

В четверг около 7.50 автомобиль «Фольксваген Джетта» ехал по улице Рогова со стороны улицы Кирова в направлении проспекта Университетского. За рулем находился 33-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В это время напротив остановки «Пер. Тепличный» в Кировском районе 18-летний волгоградец шел по дороге по нерегулируемому переходу. Иномарка наехала на молодого человека.
Пешехода спасти не удалось, он скончался на месте аварии. На месте трагедии работали экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, накануне в лобовом ДТП с фурой погибли водитель и пассажир ВАЗа. Транспортные средства столкнулись на трассе в Иловлинском районе.