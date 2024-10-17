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В Ростовской области мужчина получил ожоги при пожаре в хозпостройке

Житель Ростовской области попал в больницу после того, как пытался потушить пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 52-летний мужчина получил ожоги при пожаре в хозяйственной постройке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, все произошло рано утром 16 октября в станице Хорошевской. Хозяин заметил пламя и попытался его потушить, но усилия оказались тщетными. Более того, у мужчины загорелись штаны.

— Пострадавшего передали медикам. Огонь был потушен на площади в 15 кв. метров. Работали восемь человек, использовалось две единицы техники, — рассказали в МЧС.

Предварительно, огонь вспыхнул из-за ветхой проводки. Спасатели напоминают: в домах и постройках нужно периодически проверять состояние проводов. При появлении огня или запаха дыма следует сразу же вызывать пожарных.