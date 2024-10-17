По делу экс-главы самарского МЧС Бойко задержали еще шесть человек

В деле экс-начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко наметился новый поворот. Силовики провели еще ряд задержаний. В списке шесть человек.
По предварительным данным, среди фигурантов — сотрудники ведомства. Один из них — Дмитрий Зинин, который с 2019 года занимал пост начальника третьего пожарно-спасательного отряда. Как пишет Волга Ньюс со ссылкой на собственные источники, всех шестерых должны этапировать в Москву, где им изберут меру пресечения.
Напомним, Олега Бойко обвиняют в получении взяток от коммерсантов. Сумма превышает 25 млн рублей. По версии следствия, он за вознаграждения обещал покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Ранее вместе с Бойко были задержаны двое предпринимателей — Ян Гущин и Елена Тютюнник.
Сейчас все трое находятся в Москве под стражей. Известно, что Бойко дал признательные показания, а Гущин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Что касается новых фигурантов дела, то им могут вменить статьи о взяточничестве.