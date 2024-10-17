По делу экс-главы самарского МЧС Бойко задержали еще шесть человек

По предварительным данным, среди фигурантов — сотрудники ведомства. Один из них — Дмитрий Зинин, который с 2019 года занимал пост начальника третьего пожарно-спасательного отряда. Как пишет Волга Ньюс со ссылкой на собственные источники, всех шестерых должны этапировать в Москву, где им изберут меру пресечения.