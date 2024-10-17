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Погоня со стрельбой привела жителя Красноярского края за решетку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Уярском районе дорожным полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нетрезвого водителя.

Источник: ГУ МВД

Ночью инспекторы ДПС дежурили на трассе «Уяр-Партизанское». Они потребовали остановиться ВАЗ-21074, который ехал без знаков. Однако водитель отечественной машины предпочел скрыться от ответственности и полицейских.

Во время погони за лихачом сотрудники ДПС неоднократно требовали остановиться автомобиль. В итоге госавтоинспектору пришлось стрелять по колесам. Машина остановилась, а водитель попытался безуспешно убежать.

Выяснилось, что за рулем был 28-летний парень. Алкотестер показал 0,66 мг/л.

«В отношении нарушителя составлен ряд административных материалов за управление транспортным средством, незарегистрированном в установленном порядке, отсутствие полиса ОСАГО, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения», — рассказали в МВД по краю.

Суд наказал нарушителя 13 сутками административного ареста.