Третьего цыгана отправили в СИЗО после нападения на полицейских

Неадекватное реакция представителей цыганской диаспоры была вызвана тем фактом, что в ходе патрулирования инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управлял мужчина с явными признаками опьянения. Во время составления протокола водитель и двое его родственников развязали потасовку, в результате чего один сотрудник полиции получил телесные повреждения. В настоящее время следственные органы СК России расследуют уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.