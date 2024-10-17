Третьего цыгана отправили в СИЗО после нападения на полицейских

Неадекватное реакция представителей цыганской диаспоры была вызвана тем фактом, что в ходе патрулирования инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управлял мужчина с явными признаками опьянения. Во время составления протокола водитель и двое его родственников развязали потасовку, в результате чего один сотрудник полиции получил телесные повреждения. В настоящее время следственные органы СК России расследуют уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.
— 11 октября Белашову П. Н. и Белашову Р. А. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — напоминают в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — Белашов Р. Р., являясь третьим фигурантом по уголовному делу, скрылся и был задержан 15 октября. Постановлением Иловлинского районного суда Белашову Р. Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 декабря.
Здесь также уточняют, что задержанный и его адвокат на процессе выступили против заключения под стражу и просили суд о домашнем аресте.
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.