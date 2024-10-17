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В Самаре задержали начальника межрегионального отдела Ростехнадзора

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника межрегионального отдела Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Подозреваемому вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, 16 октября 2024 г. он получил 40 тыс. руб. от двух организаций за «помощь» в прохождении аттестации по вопросам промышленной безопасности.

Мужчина задержан.