В Самаре задержали начальника межрегионального отдела Ростехнадзора

Подозреваемому вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, 16 октября 2024 г. он получил 40 тыс. руб. от двух организаций за «помощь» в прохождении аттестации по вопросам промышленной безопасности.