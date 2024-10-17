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«Ты сам-то понимаешь, что говоришь?»: В школе под Ростовом компания подростков издевалась и унижала 68-летнюю учительницу

В Ростовской области восьмиклассники унизили учительницу истории и сняли все на видео.

Источник: Комсомольская правда

В одной из сельских школ Ростовской области, произошло ЧП. Четверо подростков настолько грубо оскорбили учительницу истории и обществознания, что невозможно привести даже часть цитат похабного двухминутного диалога: они просто не укладываются ни в моральные, ни в литературные рамки.

Восьмиклассники не сказали ни одного приличного слова, только матерные. Весь этот поток брани сопровождался смехом и съемкой на мобильный телефон.

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ПОСЫПАЛСЯ ШКВАЛ ОСКОРБЛЕНИЙ.

По словам источника издания, знакомого с ситуацией, в тот день 68-летняя педагог дежурила во дворе школы: следила за тем, чтобы никто не курил и не опаздывал на урок.

Заметив компанию восьмиклассников, подошла к ним и поторопила на занятия.

— Ребята, скоро звонок. Не опаздывайте на урок, — обратилась к подросткам пожилая учительница истории.

И тут в ответ на нее посыпался шквал оскорблений. Надо отдать должное выдержке женщины: она и бровью не повела. Спокойно, даже доброжелательно, уточнила у одного из самых задиристых парней: «Ты сам-то понимаешь, что говоришь? Завтра с мамой твое поведение обсужу».

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По всей видимости, угроза предстоящего разговора с родительницей не сработала. Вместо того, чтобы удалить провокационное видео из телефона и извиниться перед учительницей, приятели начали рассылать кадры знакомым. Так видео стало общественным достоянием. Вскоре об инциденте узнали и руководство школы, и полиция. По факту случившегося начата проверка.

«ВСЕ ВРОДЕ КИВАЛИ И СОГЛАШАЛИСЬ».

Об учениках известно, что они уже и до этого случая состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также у всех — проблемы с успеваемостью.

Незадолго до инцидента в классе, в котором и учатся герои видео, провели родительское собрание. Речь, среди прочего, шла о том, что детям нельзя ругаться матом, тем более, в школьных стенах. На встрече присутствовали и мамы тех самых подростков.

— Они все вроде кивали и соглашались. А потом случилась вот эта история, — рассказала «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» местная жительница.

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Кстати, учительница истории не стала писать никаких заявлений по поводу непристойного поведения школьников. Но от проверки восьмиклассников это не спасло. Не исключено, что, как минимум, одного из них — самого задиристого — переведут учиться в школу-интернат.