«Ты сам-то понимаешь, что говоришь?»: В школе под Ростовом компания подростков издевалась и унижала 68-летнюю учительницу

В одной из сельских школ Ростовской области, произошло ЧП. Четверо подростков настолько грубо оскорбили учительницу истории и обществознания, что невозможно привести даже часть цитат похабного двухминутного диалога: они просто не укладываются ни в моральные, ни в литературные рамки.
Восьмиклассники не сказали ни одного приличного слова, только матерные. Весь этот поток брани сопровождался смехом и съемкой на мобильный телефон.
ПОСЫПАЛСЯ ШКВАЛ ОСКОРБЛЕНИЙ.
По словам источника издания, знакомого с ситуацией, в тот день 68-летняя педагог дежурила во дворе школы: следила за тем, чтобы никто не курил и не опаздывал на урок.
Заметив компанию восьмиклассников, подошла к ним и поторопила на занятия.
— Ребята, скоро звонок. Не опаздывайте на урок, — обратилась к подросткам пожилая учительница истории.
И тут в ответ на нее посыпался шквал оскорблений. Надо отдать должное выдержке женщины: она и бровью не повела. Спокойно, даже доброжелательно, уточнила у одного из самых задиристых парней: «Ты сам-то понимаешь, что говоришь? Завтра с мамой твое поведение обсужу».
По всей видимости, угроза предстоящего разговора с родительницей не сработала. Вместо того, чтобы удалить провокационное видео из телефона и извиниться перед учительницей, приятели начали рассылать кадры знакомым. Так видео стало общественным достоянием. Вскоре об инциденте узнали и руководство школы, и полиция. По факту случившегося начата проверка.
«ВСЕ ВРОДЕ КИВАЛИ И СОГЛАШАЛИСЬ».
Об учениках известно, что они уже и до этого случая состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также у всех — проблемы с успеваемостью.
Незадолго до инцидента в классе, в котором и учатся герои видео, провели родительское собрание. Речь, среди прочего, шла о том, что детям нельзя ругаться матом, тем более, в школьных стенах. На встрече присутствовали и мамы тех самых подростков.
— Они все вроде кивали и соглашались. А потом случилась вот эта история, — рассказала «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» местная жительница.
Кстати, учительница истории не стала писать никаких заявлений по поводу непристойного поведения школьников. Но от проверки восьмиклассников это не спасло. Не исключено, что, как минимум, одного из них — самого задиристого — переведут учиться в школу-интернат.