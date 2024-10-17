«Ты сам-то понимаешь, что говоришь?»: В школе под Ростовом компания подростков издевалась и унижала 68-летнюю учительницу

И тут в ответ на нее посыпался шквал оскорблений. Надо отдать должное выдержке женщины: она и бровью не повела. Спокойно, даже доброжелательно, уточнила у одного из самых задиристых парней: «Ты сам-то понимаешь, что говоришь? Завтра с мамой твое поведение обсужу».