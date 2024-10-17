На Дону осужден поджигатель военкомата

К наказанию в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по статьям «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» приговорен житель Милютинского района, причастный к поджогу военкомата города Морозовска. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
— Установлено, что в ноябре 2023 года он изготовил три бутылки с зажигательной смесью, после чего бросил их в стену административного здания, принадлежащего Министерству обороны Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Мужчина был задержан на месте совершения преступления.