На Дону осужден поджигатель военкомата

К наказанию в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по статьям «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» приговорен житель Милютинского района, причастный к поджогу военкомата города Морозовска. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.