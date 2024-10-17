СК: мать и сын угорели в Волгограде из-за вспыхнувшего гироскутера

— В ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одной из квартир дома, обнаружены тела пожилой женщины и её сына. Специалисты пришли к выводу, что вероятной причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропрводки. Очаг возгорания находился в коридоре квартиры — воспламенилась розетка, куда было включено зарядное устройство для гироскутера, — сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник.