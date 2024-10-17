Видел вертолеты и морские суда: Михаил Пичугин из палаты реанимации рассказал про 67 дней дрейфа в Охотском море

По истории Михаила Пичугина, россиянина, который 67 дней дрейфовал в Охотском море с телами погибших брата и племянника, уже хотят снять фильм. Заявление сделал сценарист Андрей Золотарев, автор сериала «Слово пацана». И, правда, сказать, что сюжет богатый, — ничего не сказать. Сам же герой этого невероятного приключения сейчас находится в больнице Магадана. Проходит обследование, приходит в себя и восстанавливается после переохлаждения и обезвоживания. За два месяца он похудел на 50 килограммов — сбросил половину своего веса.
С обросшей бородой, на больничной кровати, укрытый простыней — Михаил Пичугин старается улыбаться.
— Выжил… С божьей помощью. Как еще, если меня спас «Ангел»…
Это рыбацкий корабль с символичным названием, его экипаж наткнулся на дрейфующую лодку Пичугина случайно у берегов Камчатки. Моряки пересадили единственного выжившего к себе на борт, забрали тела 49-летнего брата Сергея и 16 -летнего племянника Ильи, привезли в порт Магадана. Оттуда Михаила отправили в реанимацию.
— Мы приобретем вам билеты домой, — пообещала зампред правительства Магаданской области Татьяна Савченко, которая приехала навестить пациента.
— И брата с племянником… Их тоже надо, — тихо перебил Михаил.
— Как вы сейчас?
— Нормально. Чинят потихонечку.
И рассказал:
— Я из Бурятии. Когда брат жил с мамой там, перебрался на Сахалин. У меня друзья здесь живут. Мы путешествовали. А сейчас брата не стало… Придется обратно переезжать. Как выживал? Собирал водичку дождевую. Забирался под спальник, из верблюжьей шерсти. Он мокрый, не сохнет. Хотя, поерзаешь-поерзаешь и согреешься…
Он вел счет каждому дню. Родственники — племянник Илья и брат Сергей — скончались 18 и 28 сентября. Сначала ушел Илья от голода. Больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох. Это вся провизия, которая оставалась у туристов в лодке, ведь путешествовать по Шантарским островам они планировали не дольше двух недель.
После потери сына перестал бороться и его отец. Тела Михаил обернул брезентом и положил в носовую часть лодки. Сам, не теряя веру в чудо, ждал, что его обязательно спасут.
Думал о пожилой маме, и своей 12-летней дочке. Именно это и помогло продержаться.
Больше, чем нехватка еды, его мучил холод. В октябре температура воздуха опускалась до −10 градусов. А путешественников, между тем, уже и не искали. Связь с «Байкатом 470» потеряли 9 августа, операцию спасения объявили 14-го, а через месяц ее остановили. Не верили, что шансы найти их все еще есть. И вдруг 15 октября «Ангел» наткнулся на катамаран. Когда сибиряка обнаружили рыбаки, тот от слабости не мог встать. Лишь махал руками и из последних сил кричал: «Сюда-а-а!» и «сил мало».
По Шантарским островам Пичугины путешествовали не одни, а с друзьями, двумя семьями с детьми.
Они первыми и забили тревогу. «Комсомолке» удалось связаться с одним из тех, кто последним видел Пичугиных до случившегося:
— На острове мы посмотрели китов, порыбачили. Разбили совместный лагерь, 8 августа провожали их в обратный путь до Сахалина. Я дал им пару теплых вещей, жена — еще наши продукты, хотя они и не хотели брать. А потом мы смотрели, как они отплывают. Вечером Пичугины должны были добраться до места и позвонить, но так и не объявились. То, что Михаилом якобы был выбран опасный маршрут, как утверждают некоторые специалисты — вранье! Маршрут был заранее согласован с пограничной службой. Никто не думал, что случится трагедия. Михаил 67 дней прожил в море. Да, они были подготовлены от и до. Следствие разберется в причинах случившегося, а своему другу я желаю скорейшего выздоровления.
В этой истории сейчас много непонятного, несовпадений.
Михаил рассказывает — у них сломалось весло, потом оторвался якорь.
Но на видео спасения моряки с траулера кричат: «обрежь якорь». Значит, он все-таки был?
Еще вопрос — удочки. Они, вроде бы, на лодке были. Почему тогда унесенные в море не ловили рыбу? Не на что? Но ведь если были удочки, соответственно, и блесна — это не речная рыбалка, где нужна наживка вроде червяков?
Удивительно и то, что, по словам Михаила, он не раз видел пролетающие над ними вертолеты и проходившие мимо суды, но никто терпящих бедствие не заметил. Не помогли даже сигнальные ракетницы.
Но надо понимать, что сознание его еще спутанно. И сам он не помнит в деталях, что происходило за эти 67 дней.
Между тем, пока Михаил восстанавливается, следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Изъят катамаран Пичугиных, допрошены свидетели, назначено несколько экспертиз.
Максимальное наказание за это преступление — 7 лет лишения свободы. Именно их в соцсетях (официальных данных нет) «приписывают» Михаилу Пичугину. Ведь он и был за штурвалом, только у него есть права. Поэтому якобы он как водитель судна должен нести ответственность за случившееся. Однако, официально подозреваемым по делу туриста не объявили. Дело заведено по факту трагедии.
— Если рассуждать теоретически, то в первую очередь необходимо определить, какие именно нарушения по использованию водного транспорта были допущены, и насколько они были грубыми, — комментирует ситуацию адвокат с 15-летним опытом Артем Адругов. — Во-вторых, в суде будут учтены смягчающие обстоятельства вплоть до положительной характеристики обвиняемого. К тому же, у Михаила на иждивении находится несовершеннолетняя дочь. Третий фактор, влияющий на суровость приговора — привлекался ли ранее человек к уголовной ответственности. Как правило, если человек совершил преступление впервые и по неосторожности, велика вероятность назначения наказания условно.
Известно, что у туристов не было альтернативного средства связи. В море это спутниковый телефон. С его помощью можно из любой точки позвать на помощь и поделиться координатами.
— Водитель транспортного средства всегда несет ответственность за безопасность пассажиров, — рассказал «КП» заместитель начальника отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развозжаев. — То есть в его обязанностях проследить, что на всех надеты спасательные жилеты, а также оснастить судно согласно требованиям ГИМС. В списке: спасательный линь (поплавок с веревочной петлей и карабином на одном конце и петлей на другом. Спасатель бросает поплавок пострадавшему — прим. Ред.)., весла, огнетушитель, черпак или ручной насос, сигнальные ракетницы. В данном случае туристы должны были подготовиться еще более тщательно. Они выходили в море, к тому же, с ними был несовершеннолетний. Это повышает риски. Стоит всегда иметь дублирующий двигатель, либо запасную пару весел.