Видел вертолеты и морские суда: Михаил Пичугин из палаты реанимации рассказал про 67 дней дрейфа в Охотском море

— На острове мы посмотрели китов, порыбачили. Разбили совместный лагерь, 8 августа провожали их в обратный путь до Сахалина. Я дал им пару теплых вещей, жена — еще наши продукты, хотя они и не хотели брать. А потом мы смотрели, как они отплывают. Вечером Пичугины должны были добраться до места и позвонить, но так и не объявились. То, что Михаилом якобы был выбран опасный маршрут, как утверждают некоторые специалисты — вранье! Маршрут был заранее согласован с пограничной службой. Никто не думал, что случится трагедия. Михаил 67 дней прожил в море. Да, они были подготовлены от и до. Следствие разберется в причинах случившегося, а своему другу я желаю скорейшего выздоровления.