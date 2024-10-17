70 монет, советский фотоаппарат и рация: Водолазы Росгвардии обнаружили клад на дне Фонтанки

Водолазы Росгвардии обследовали Фонтанку на боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Ничего опасного не нашли, но несколько любопытных находок отыскать все-таки удалось. Специалисты обнаружили настоящий клад — три пластиковых контейнера из более 70 российских монет достоинством от одной копейки до 50 рублей, а также другие интересные вещи. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному округу.