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Под Ивацевичами легковой BMW попал в жесткое ДТП с лесовозом

Водитель и пассажирка BMW пострадали в жестком ДТП с лесовозом под Ивацевичами.

Источник: Комсомольская правда

В Ивацевичском районе 16 октября произошло жесткое ДТП с лесовозом, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошло около 20.20 часов на 172-м километре автомагистрали М1. Предварительно, 22-летний водитель грузовика МАЗ с прицепом-лесовозом, не убедился в безопасности поворота налево, не уступил дорогу легковому «БМВ» и допустил столкновение с ним.

BMW влетело в лесовоз на М1. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В результате травмы получил 38-летний водитель легковушки и его 37-летняя пассажирка, они госпитализированы.

Между тем, водитель сгорел заживо, когда авто въехало в дерево и загорелось под Свислочью.

А россиянин в личном багаже привез в Минске из Дубая 120 кг живых лобстеров: «Вез коммерческую партию».