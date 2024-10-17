Под Ивацевичами легковой BMW попал в жесткое ДТП с лесовозом

В Ивацевичском районе 16 октября произошло жесткое ДТП с лесовозом, рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Авария произошло около 20.20 часов на 172-м километре автомагистрали М1. Предварительно, 22-летний водитель грузовика МАЗ с прицепом-лесовозом, не убедился в безопасности поворота налево, не уступил дорогу легковому «БМВ» и допустил столкновение с ним.
BMW влетело в лесовоз на М1. Фото: УВД Брестского облисполкома.
В результате травмы получил 38-летний водитель легковушки и его 37-летняя пассажирка, они госпитализированы.
Между тем, водитель сгорел заживо, когда авто въехало в дерево и загорелось под Свислочью.
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