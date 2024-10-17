Под Ивацевичами легковой BMW попал в жесткое ДТП с лесовозом

Авария произошло около 20.20 часов на 172-м километре автомагистрали М1. Предварительно, 22-летний водитель грузовика МАЗ с прицепом-лесовозом, не убедился в безопасности поворота налево, не уступил дорогу легковому «БМВ» и допустил столкновение с ним.