В Казани из-за отравления 5 человек под суд отдали администратора кафе «Исфара»

Завершено расследование уголовного дела об отравлении пяти посетителей казанского кафе «Исфара», которое находится на улице Даурская. Перед законом за это ответит 27-летний администратор заведения. Его обвиняют по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (грозит от штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет).
«Собрана достаточная доказательственная база, материалы дела направлены для рассмотрения в суд», — сообщили в следственном комитете Татарстана.
Напомним, в июне в больницу Казани поступили пять человек с кишечной инфекцией. Все они являлись посетителями кафе «Исфара». При проверке заведения специалисты Роспотребнадзора выявили в нем грубые санитарные нарушения, тараканов, просроченные блюда. После чего кафе закрыли до тех пор, пока владелец все не исправит.