В Казани из-за отравления 5 человек под суд отдали администратора кафе «Исфара»

Напомним, в июне в больницу Казани поступили пять человек с кишечной инфекцией. Все они являлись посетителями кафе «Исфара». При проверке заведения специалисты Роспотребнадзора выявили в нем грубые санитарные нарушения, тараканов, просроченные блюда. После чего кафе закрыли до тех пор, пока владелец все не исправит.