«Тайган» через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и после

Гибель управляющей парком произошла, по словам Зубкова, из-за трагической случайности. Заслонка, которая должна быть закрыта в ста процентах случаев, оказалась в этот раз почему-то незакрытой. Эта ошибка позволила львам зайти в помещение и напасть. Зубков заверил, что львы сами не могли поднять заслонку. Но даже если гипотетически предположить, что лев поднял шибер, он бы опять опустился. Когда сотрудники стали искать Перевалову, то увидели, что шибер был полностью открыт, и противовес находился в нижнем положении.