В небе над Башкирией взойдет Суперлуна

Суперлуна взойдет в небе над Башкирией уже этим вечером. О предстоящем астрономическом явлении рассказали в уфимском планетарии. Спутник Земли будет выглядеть куда больше, чем обычно из-за того, что он будет близко к планете.
— Такие полнолуния, в которые Луна находится вблизи перигея, в последнее время стало модным называть суперполнолуниями, — пояснили в планетарии.
Насладиться огромной Луной можно будет уже в 17:57.
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