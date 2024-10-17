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В небе над Башкирией взойдет Суперлуна

Жители Башкирии сегодня смогут увидеть Суперлуну.

Источник: Комсомольская правда

Суперлуна взойдет в небе над Башкирией уже этим вечером. О предстоящем астрономическом явлении рассказали в уфимском планетарии. Спутник Земли будет выглядеть куда больше, чем обычно из-за того, что он будет близко к планете.

— Такие полнолуния, в которые Луна находится вблизи перигея, в последнее время стало модным называть суперполнолуниями, — пояснили в планетарии.

Насладиться огромной Луной можно будет уже в 17:57.

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