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Петербурженку приговорили к 160 часам обязательных работ за пьяную езду на Mitsubishi

Жительнице Северной столице также временно запретили садиться за руль авто.

Источник: Комсомольская правда

В прошлом году местная автомобилистка дважды привлекалась к административной ответственности за езду в состоянии опьянения. В августе текущего года автоледи за рулем Mitsubishi остановили на Лесном проспекте. Сотрудники ДПС сразу поняли, что она под градусом. От медицинского освидетельствования женщина отказалась, однако избежать ответственности не удалось. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.

— Против нарушительницы возбудили уголовное дело за управление авто в состоянии опьянения, — рассказали в ведомстве.

Суд признал петербурженку виновной. Ей назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ, лишили права садиться за руль сроком на два года и четыре месяца. К слову, обычно в таких случаях автомобили конфискуют. Однако до постановления приговора горожанка успела продать свою иномарку, поэтому ее обязали выплатить сумму, равнозначную стоимости реализованного транспорта.

Прокуратура