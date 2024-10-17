Петербурженку приговорили к 160 часам обязательных работ за пьяную езду на Mitsubishi

В прошлом году местная автомобилистка дважды привлекалась к административной ответственности за езду в состоянии опьянения. В августе текущего года автоледи за рулем Mitsubishi остановили на Лесном проспекте. Сотрудники ДПС сразу поняли, что она под градусом. От медицинского освидетельствования женщина отказалась, однако избежать ответственности не удалось. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.
— Против нарушительницы возбудили уголовное дело за управление авто в состоянии опьянения, — рассказали в ведомстве.
Суд признал петербурженку виновной. Ей назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ, лишили права садиться за руль сроком на два года и четыре месяца. К слову, обычно в таких случаях автомобили конфискуют. Однако до постановления приговора горожанка успела продать свою иномарку, поэтому ее обязали выплатить сумму, равнозначную стоимости реализованного транспорта.