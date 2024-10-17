Петербурженку приговорили к 160 часам обязательных работ за пьяную езду на Mitsubishi

В прошлом году местная автомобилистка дважды привлекалась к административной ответственности за езду в состоянии опьянения. В августе текущего года автоледи за рулем Mitsubishi остановили на Лесном проспекте. Сотрудники ДПС сразу поняли, что она под градусом. От медицинского освидетельствования женщина отказалась, однако избежать ответственности не удалось. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.